7¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖFRUITS ZIPPER¡×¤ÎÁáÀ¥¥Î¥¨¥ë¤µ¤ó¡Ê21¡Ë¤¬¼«¿È¤Î£Ø¤ò¹¹¿·¡£²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿²´é¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛFRUITS ZIPPER¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿²´é¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÆæ¤Î¾Ð¤ß¤Ç¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤ËËä¤â¤ì¤Ê¤¬¤éÇú¿ç¤·¤Æ¤ë¤Î¤¨¤ë¤µ¤ó¡×¤È¥¤¥á¡¼¥¸¥«¥é¡¼¤Î²«¿§¤Î°áÁõ¤òÃå¤¿¤Þ¤Þ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥Á¥§¥¢¤Î¾å¤ÇÌ²¤ê¤Ë¤Ä¤¯ÁáÀ¥¤µ¤ó¡£Á´¿È¤¹¤Ã¤Ý¤ê¤È¼ý¤Þ¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤Ë¤Ï¾®Æ°Êª¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¤¹¤ä¤¹¤ä¤ÈÌ²¤ë»Ñ¤«¤é¤Ï¥°