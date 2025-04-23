¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ´ØÅìÃÏ°è¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÎÂçµ¬ÌÏ½¤Á¶¹©»ö¤ò½ä¤ëÃÌ¹çµ¿ÏÇ¤Ç¡¢¸øÀµ¼è°ú°Ñ°÷²ñ¤¬23Æü¡¢ÆÈ¶ØË¡°ãÈ¿¡ÊÉÔÅö¤Ê¼è°úÀ©¸Â¡Ë¤Îµ¿¤¤¤Ç¿·¤¿¤ËÂçµþ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂçµþ·ê¿á·úÀß¡Ê¹â¾¾»Ô¡Ë¤Ê¤É¿ô¼Ò¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤·¤¿¤³¤È¤¬´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î¼èºà¤ÇÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£3·î¤Ë½¤Á¶¹©»ö²ñ¼ÒÆó½½¿ô¼Ò¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä´ººÂÐ¾Ý¤ÏÌó30¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢23Æü¤ËÎ©¤ÁÆþ¤ê¸¡ºº¤ò¼õ¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢Âçµþ·ê¿á·úÀß¤ÎÅìµþËÜ¼Ò¤ä»°°æ½»Í§·úÀß¥°¥ë¡¼¥×