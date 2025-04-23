¤ª¤È¤È¤·11·î¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶èÃÏÆâ¤Ç¼«Å¾¼Ö1Âæ¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤Ç51ºÐ¤ÎÃË¤¬ºÆÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï¡¢4·î2Æü¤Ë¤âÆ±ÍÍ¤ÎÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤Î¼«Âð¤«¤é¤Ï50Âæ¤Û¤É¤Î¼«Å¾¼Ö¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀàÅð¡Ê¼«Å¾¼ÖÅð¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇºÆÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢À¾¶èÆâÌîÄ®¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË(51)¤Ç¤¹¡£ÃË¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·11·î22Æü¤«¤é24Æüº¢¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ë¡¢À¾¶èÃÏÆâ¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¸°¤Î¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¼«Å¾¼Ö1Âæ(»þ²ÁÌó5000±ßÁêÅö)¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬¤â¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃË¤Ï