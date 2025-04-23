¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾Ãæ¤Ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ÎÃËÀ­¤ò¤Ò¤­Æ¨¤²¤·¤¿µ¿¤¤¤Ç¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤ÎÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¤Ò¤­Æ¨¤²¤È²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¯»ùÅç»ÔÅìÃ«»³1ÃúÌÜ¤ÎÃË¡Ê23¡Ë¤Ç¤¹¡£ ¼¯»ùÅçÃæ±û·Ù»¡½ð¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº£·î14Æü¸áÁ°6»þ¤´¤í¡¢¼¯»ùÅç»ÔÆîÎÓ»ûÄ®¤Î»ÔÆ»¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ç±¦ÀÞ¤¹¤ëºÝ¡¢Ä¾¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È¾×ÆÍ¡£»Å»ö¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¼¯»ùÅç»Ô¤Ë½»¤à60Âå¤ÎÃËÀ­²ñ¼Ò°÷¤¬·Ú½ý