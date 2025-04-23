ºòÇ¯µåÃÄ¥ï¡¼¥¹¥È¤Î91ÇÔ¤ÇºÇ²¼°Ì¤ËÄãÌÂ¤·¤¿À¾Éð¤¬¡¢2025Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¤·¤Ö¤È¤¤Àï¤¤¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÆÀÅÀÎÏ¤¬¾å¤¬¤ì¤ÐÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤¬½½Ê¬¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×À¾¸ýÊ¸Ìé´ÆÆÄ¤¬½¢Ç¤¤·¡¢³«Ëë4Ï¢ÇÔ¥¹¥¿¡¼¥È¤òÀÚ¤Ã¤¿»þ¤ÏÁ°ÅÓÂ¿Æñ¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÀ¹¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£16Æü¤Î¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹Àï¡Êµþ¥»¥é¥É¡¼¥à¡Ë¤«¤é4Ï¢¾¡¤ò¾þ¤ê¡¢Ãù¶â1¤Ë¡£¤½¤Î¸å¡¢2Ï¢ÇÔ¤·¤Æ¼Ú¶â1¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢º®ÀïÌÏÍÍ¤Î¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç¾¡Î¨5³ä¤ò¥­¡¼¥×¤¹¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ë¾¡µ¡¤ò¸«¤¤