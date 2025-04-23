À¾Éð¤Î¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥»¥Ç¡¼¥Ë¥çÆâÌî¼ê¤¬23Æü¡¢½Ð¾ìÁª¼êÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤µ¤ì¤¿¡£4ÈÖ¸õÊä¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤«¤é²ÃÆþ¤âº£µ¨¤Ï16»î¹ç¤ÇÂÇÎ¨¡¦189¡¢1ËÜÎÝÂÇ¡¢7ÂÇÅÀ¤È¾õÂÖ¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£