Shinichi Uchida¡ÎÅìµþ£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥á¥Ç¥£¥¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à±¿±Ä¤Î£î£ï£ô£å¤Ï£²£³Æü¡¢ÀïÎ¬ÅªÅê»ñ¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¥³¥³¥Ê¥é¤Î³ô¼°¤ò¼èÆÀ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£µÄ·è¸¢ÈæÎ¨¤Ç£¹¡¥£³£°¡ó¤Î³ô¼°¤ò¥³¥³¥Ê¥éÁÏ¶È¼Ô¤ÎÆî¾Ï¹Ô»á¤«¤é£²£µÆü¤Ë¼èÆÀ¤·¡¢É®Æ¬³ô¼ç¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¡££î£ï£ô£å¤Ï¥³¥³¥Ê¥é¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥×¥ì¥¤¥¹»ö¶È¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¨¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æî»á¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹°ãÈ¿¤Î