Kentaro Okasaka¡ÎÅìµþ£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ¥·¥Þ¥Î¤Ï£²£³Æü¡¢£²£°£²£µÇ¯£±£²·î´üÄÌ´ü¤ÎÏ¢·ë½ãÍø±×Í½ÁÛ¤ò½¾Íè¤Î£·£±£°²¯±ß¤«¤é£¶£³£¸²¯±ß¡ÊÁ°Ç¯Èæ£±£¶¡¥£´¡ó¸º¡Ë¤Ë²¼Êý½¤Àµ¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè£±¡¦»ÍÈ¾´ü¡Ê£²£µÇ¯£±¡Ý£³·î¡Ë¤Ë¥É¥ë°Â¤Î¿Ê¹Ô¤ËÈ¼¤¦¥¢¥¸¥¢ÄÌ²ß¹â¤Î±Æ¶Á¤«¤é±Ä¶È³°ÈñÍÑ¤¬È¯À¸¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¥¤ê¹þ¤ó¤À¡££É£Â£Å£Ó¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È£¹¿Í¤Î¥³¥ó¥»¥ó¥µ¥¹Í½ÁÛ£·£°£´²¯±ß¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¡£Çä¾å¹â¤È±Ä¶ÈÍø±×Í½ÁÛ¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£Âè