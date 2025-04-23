²Æ¤ÎÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É¤ò³«ºÅ¡ª¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤È¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ù Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡È¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¯¡¼¥ë¥ª¥Õ at Tokyo Disney Resort¡É  ³«ºÅ´ü´Ö¡§2025Ç¯7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢7·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤é9·î15Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¡¢¤È¤Ó¤Ã¤­¤ê¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ê½Ö´Ö¤Ë¤¢¤Õ