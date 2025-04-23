ÇÐÍ¥¤ÎÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¡Ê23¡Ë¤¬23Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ð¥ó¥À¥¤¿·¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤è¤ß¤­¤«¤»¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Î¥á¥Ç¥£¥¢È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¤³¤Îµ­»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Ö¤è¤ß¤­¤«¤»¥­¥ã¥ó¥Ð¥¹¡×¤Ï¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë³¨ËÜ¤ÎÅê¹Æ¤È¡¢Åê¹Æ¤µ¤ì¤¿³¨ËÜ¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ëÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡£ÈÄ³À¤ÏÆ±¥µ¥¤¥È¤Î¡È¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡É¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¡£Æ±¥µ¥¤¥È¤Ç¤ÏÈÄ³À¤¬½é¤á¤ÆÀ©ºî¤·¤¿³¨ËÜ¡Ö¥Ü¥¯¤Î¤¤¤í¡×¤ò¸ø³«¡£Æ±ºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÇò¤¤Null¤¬¿¿¤ÃÇò¤ÊÂÎ¤Ç¡¢¼þ¤ê