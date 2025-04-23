¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦SKE48¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦et-¥¢¥ó¥É-¤Î¸µ¥ê¡¼¥À¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿ÌîÅç³òÇµ¤¬¡¢4·î16Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥½¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¡ØOne¡Ù¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£Èà½÷¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼«¤éºî»ì¤·¤¿Æ±¶Ê¤Ï¡¢¡Ö¡È¤¢¤Ê¤¿¤Î¤¢¤È1Êâ¡È¤ò¸å²¡¤·¤Ç¤­¤ë¤è¤¦¤Ê¶Ê¡×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æºî»ì¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é10¼þÇ¯¡£¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò·Ð¤Æ¡¢º£3ÅÙÌÜ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹Èà½÷¤Î¡Èº£¡É ¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¢¡¥¢¥¤¥É¥ë¡¢¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤ò·Ð¤Æ3