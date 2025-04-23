ASIAN KUNG-FU GENERATION¤Î³Ú¶Ê¡Ö¥½¥é¥Ë¥ó¡×¤¬¡¢5·î22Æü(¡Á23:59)¤Þ¤ÇPonta¥Ñ¥¹²ñ°÷¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤­¤ë¡£ASIAN KUNG-FU GENERATIONASIAN KUNG-FU GENERATION¤Ï¡¢¸åÆ£ÀµÊ¸¡¢´îÂ¿·ú²ð¡¢»³ÅÄµ®ÍÎ¡¢°ËÃÏÃÎ·é¤Ë¤è¤ë4¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡£5·î¤Ë11Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼çºÅ¤Î¥í¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡ÖNANO-MUGEN FES. 2025¡×¤ò¡¢ÆüËÜ¤È¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢2¥«¹ñ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£¡Ö¥½¥é¥Ë¥ó¡×¤Ï¡¢2010Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¤Ç¡¢¥Ð¥ó¥É¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Î1