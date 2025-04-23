¶áÅ´¡¢ÃæÆü¤Ê¤É3µåÃÄ¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¶âÂ¼µÁÌÀ»á¡Ê61¡Ë¤¬21ÆüÊüÁ÷¤ÎMBS¥é¥¸¥ª¡Ö¶âÂ¼µÁÌÀ¤Î¤¨¤¨¤«¤²¤ó¤Ë¤»¡Á¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£20Æü¤Î¹­ÅçÀï¡Ê¹Ã»Ò±à¡Ë¤Ç¡¢»àµå¤Ë·ãÅÜ¤·¤¿ºå¿À¡¦Æ£Àîµå»ù´ÆÆÄ¡Ê44¡Ë¤Î¿¿°Õ¤ò¿äÂ¬¤·¤¿¡£8²ó¤ËºäËÜ¤¬¡¢¹­Åç¤Î¥ë¡¼¥­¡¼¡¦²¬ËÜ¤«¤éÆ¬Éô»àµå¤ò¼õ¤±¤ë¤È¡¢ºå¿À¥Ù¥ó¥Á¤«¤éÆ£Àî´ÆÆÄ¤¬µ´¤Î¤è¤¦¤Ê·ÁÁê¤ÇÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¶âÂ¼»á¤Ï¡ÖÅö¤Æ¤é¤ì¤¿ºäËÜ¤Ï¡ÈÂç¾æÉ×¡¢Âç¾æÉ×¡É¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊÁê¼ê¤Ï¡Ë¥ë¡¼¥­¡¼¤À¤·¤Í¡×¤È¿¶¤êÊÖ