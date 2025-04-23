¥ì¥¯¥µ¥¹¡¢¿··¿¡ÖES¡×¤ò¾å³¤¤ÇÈ¯É½½é¤ÎBEV¥â¥Ç¥ë¤âÅêÆþ ¥ì¥¯¥µ¥¹¤Ï2025Ç¯4·î23Æü¤è¤ê³«Ëë¤·¤¿¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2025¤Ë¤Æ¡¢¿··¿¡ÖES¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±¼Ö¤¬¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë´ð´´¥»¥À¥ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¥ì¥¯¥µ¥¹¿··¿¡ÖES500e¡×¡Ê»£±Æ¡§²ÃÆ£Çî¿Í¡¿¾å³¤¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼2025¡Ë¡Ú¼Â¼Ö²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¤³¤ì¤¬¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö¿··¿ES¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¡ÖES