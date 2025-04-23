¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Û7¿ÍÁÈ¥À¥ó¥¹¡õ¥Ü¡¼¥«¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦BE:FIRST¡Ê¥Ó¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡Ë¤¬4·î22Æü¡¢¼«¿È½é¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¡ØBE:FIRST World Tour 2025 - Who¡Çs BE:FIRST¡©-¡Ù½éÆü¸ø±é¤ò¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£12ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ë¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼¤¬³«Ëë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBE:FIRST¤¬ÎÞ¢¡BE:FIRST¡¢¼«¿È½é¥ï¡¼¥ë¥É¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¼«¿È½é¤È¤Ê¤ë³¤³°¤Ç¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥¢¥¸¥¢¡¦¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤ÎÁ´12ÅÔ»Ô¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£ºÇ½ª¸ø±é¤Î7·î5Æü¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼