¡ÚDMMÄÌÈÎ¡§¡Ö4½µÏ¢Â³ ¥×¥ì¥ß¥¢¥Û¥Óー¾¦ÉÊÃêÁªÈÎÇä Âè1ÃÆ¡×¡Û ÃêÁª´ü´Ö¡§4·î23Æü15»þ～4·î30Æü15»þ ÅöÁªÈ¯É½¡§5·î2Æü¤«¤é4Æü°ÊÆâ DMMÄÌÈÎ¤Ï¡¢¥¬¥ó¥×¥é¤ä¥×¥é¥â¥Ç¥ë¾¦ÉÊ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¡Ö4½µÏ¢Â³ ¥×¥ì¥ß¥¢¥Û¥Óー¾¦ÉÊÃêÁªÈÎÇä Âè1ÃÆ¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÃêÁª´ü´Ö¤Ï4·î30Æü15»þ¤Þ¤Ç¡£ÅöÁªÈ¯É½¤Ï5·î2Æü¤«¤é4Æü°ÊÆâ¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£ º£²ó¤ÎÃêÁªÈÎÇä¤Ç¤Ï¡¢¡ÖHG 1/144 ¥Ç¥¹