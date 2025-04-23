Image: MIRAI_Inc ¤³¤Á¤é¤ÏŽ¢¤«¤¤¥µ¥Ý¡Ê¤ªÇã¤¤¤â¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¥Á¡¼¥à¡ËŽ£¤¬ÊÔ½¸¡¦¼¹É®¤·¤¿µ­»ö¤Ç¤¹¡£ ²¹Àô¥Ñ¥ï¡¼¤Ç¤¸¤ó¤ï¤ê²¹¤«¤¯¡£ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥µ¥¤¥Èmachi-ya¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥¤¥ó¥Ê¡¼¥Ù¥ë¥È¡×¤Ï¡¢²¹Ç®¸ú²Ì¤Ë´üÂÔ¤Ç¤­¤ëÁÇºà¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¹ø¥µ¥Ý¡¼¥È¥Ù¥ë¥È¡£ ¥¬¥Ã¥Á¥ê¤È¤·¤¿»ÑÀª¶ºÀµ·Ï¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Çö·¿¿­½ÌÁÇºà¤À¤«¤é¥¤¥ó¥Ê¡¼´¶³Ð¤ÇÉáÃÊÃå¤Î²¼¤ËÃåÍÑ¤Ç¤­¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤À¤½