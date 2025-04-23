ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ÖÍ­µÈ¤ÎÊÉ¡×¡Ê¿åÍË¸å7¡¦00¡Ë¤Î¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤¬23Æü¤Þ¤Ç¤Ë¹¹¿·¡£¤¢¤ÎÇä¤ì¤Ã»Ò¥¿¥ì¥ó¥È¤¬¼ýÏ¿¤ò·çÀÊ¤·¤¿¤¬¡¢¸½¾ì¤ÇÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¹±Îã¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥È¡¼¥¯¤Ç¡Ö¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¡×´ØÂÀ¤Î·çÀÊ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡£·Ý¿Í¤«¤é¡Ö¤Ê¤ó¤Ç?¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¤È¡¢ÁêÊý¡¦»³ËÜ¹À»Ê¤Ï¡Ö´Ø¤Ï¤ª»Ò¤µ¤ó¤ÎÆþ±à¼°¤Ë¹Ô¤­¤Þ¤·¤¿¡£¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤Ç¤¹¤Í!¡×¤ÈÀâÌÀ¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹!¡×¤ÈÂç¤­¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤­¤Æ¤¤¤¿¡£