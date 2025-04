ヤエチカ(八重洲地下街)は、映画「たべっ子どうぶつ THE MOVIE」とコラボレーションしたイベント「たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊」を開催します。 たべっ子どうぶつ THE MOVIE 冒険隊 ・場所 : ヤエチカ館内・開催日程 : 2025年4月30日(水)〜5月6日(火・振休)・開催時間 : 11:00〜19:00・参加費用 : 無料 ヤエチカ(八重洲地下街)は、2025年4月30日(水)〜5月6日(火・振休)まで、