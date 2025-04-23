²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥ºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê74¡Ë¤¬23Æü¡¢6·î¤ÎµþÅÔ¡¦ÆîºÂ¸ø±é¡ÖºäÅì¶Ì»°ÏºÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê12¡Á22Æü¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¸ý¾å¤Î¤¢¤È¤Î±éÌÜ¤ÏÃÏ±´Éñ¡Ö»Ä·î¡×¡¢ÉñÍÙ·à¡ÖÄ¹ºê½½Æó·Ê¡×¡£¤Þ¤¿1984Ç¯¡Ê¾¼59¡Ë¤Ë¿·¶¶±éÉñ¾ì¡¢ÃæÆü·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¡ÖÌ´ÆóÊé¾ð¡×¤ò¿·¤¿¤Ë»£¤ê²¼¤í¤·¤¿±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉñÂæ¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¡£±ÇÁü¤ÈÀ¸¤ÎÉñÂæ¤Ç¡¢¶Ì»°Ïº¤¬ÁÏºî¤·¤¿Ì´Æó¤ÎÀ¤³¦¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¡£¶Ì»°Ïº¤Ï¡Ö¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤ËÌ´Æó¤ÎÁ´ÂÎÁü¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤È»×¤Ã¤Æ