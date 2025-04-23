¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¡á3·î¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡Û¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤Ç¡ÖÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¡×¤ò»ö¼Â¾åÎ¨¤¤¤ëÊÆÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ÊEV¡ËÂç¼ê¥Æ¥¹¥é¤Î¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯ºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ï¡¢22Æü¤Î·è»»ÀâÌÀ²ñ¤Ç¡Ö5·î¤Ë¤ÏÀ¯ÉÜ¸úÎ¨²½¾Ê¤Ë´Ø¤ï¤ë»þ´Ö¤òÂçÉý¤Ë¸º¤é¤¹Í½Äê¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¥Æ¥¹¥é¤Î·Ð±Ä¤ËÃíÎÏ¤¹¤ëÊý¿Ë¡£°ìÊý¤Ç¡Ö½µ1Æü¤«2Æü¤ÏÀ¯ÉÜ¤Î»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¡¢ÊÆÀ¯¸¢¤Ø¤Î´ØÍ¿¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¹Í¤¨¤â¼¨¤·¤¿¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¸½ºß¡¢