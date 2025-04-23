ÉÙ»³¸©¤Î¿·ÅÄÈ¬Ï¯ÃÎ»ö¤Ï23Æü¤Îµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤¬ÆüÊÆ´ØÀÇ¸ò¾Ä¤ÇÊÆ¹ñ»º¤Î¥³¥á¤ÎÍ¢Æþ¤òÁý¤ä¤¹Êý¸þ¤Ç¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë´Ø¤·¡Ö¥³¥á¤Ï¼ç¿©¤Ç¤¢¤ê¡¢¿©ÎÁ°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÌÌ¤Ç¸ò¾Ä¤Î¥«¡¼¥É¤È¤·¤Æ»È¤¦¤³¤È¤Ë»¿À®¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¿·ÅÄ»á¤Ï¡¢¿©ÍÑÊÆ¤ò¼«µë¤Ç¤­¤ëÂÎÀ©¤ò·ø»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤À¤È»ØÅ¦¡£¡ÖÇÀ¶È¤òÀ®Ä¹»º¶È¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¥³¥áºî¤ê¤ÏÂçÀÚ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£