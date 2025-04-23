FM802¤Î¡ØROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!¡Ù¤Î¸ø¼°X¡ÊµìTwitter¡Ë¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¡¢aiko¤ÈSUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡Ûaiko¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¥ä¥ó¥­ーºÂ¤ê¤¹¤ëSUPER BEAVER¤Î½ÂÃ«Î¶ÂÀ ¢£´ò¤·¤½¤¦¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë½ÂÃ«¡õÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤àaiko Íî¹ç·òÂÀÏº¤¬DJ¤òÌ³¤á¤ë¡ØROCK KIDS 802 OCHIKEN Goes ON!!¡Ù¡£Íî¹ç¤¬¤ªµÙ¤ßÃæ¤Î¤¿¤á¡¢ÆâÅÄ°¼»Ò¤¬Ã´Åö¤·¤¿4·î21Æü¤Ë¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥²¥¹¥È½Ð±é¡£21»þÂæ¤Î¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½ÂÃ«¤¬ÅÐ¾ì