¡þ¥×¥íÌîµå¥»¡¦¥ê¡¼¥°µð¿Í8¡½1ÃæÆü¡Ê22Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë¡Ö¤­¤ç¤¦¡¢¤¿¤Þ¤¿¤Þ¶õ¿¶¤ê¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¼è¤ì¤¿¤À¤±¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÆÃ¤Ë²¿¤â»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È»î¹ç¸å¤Ë¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ïµð¿Í¤Î°æ¾å²¹ÂçÅê¼ê¡£º£µ¨2¾¡ÌÜ¤òÃ¥14»°¿¶¤È¤¤¤¦ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¿ô»ú¤Ç¾þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃ¥14»°¿¶¤Ï¡¢µåÃÄ¤ÎÆüËÜ¿Íº¸ÏÓ¤Ç¤Ï¿ùÆâ½ÓºÈÅê¼ê¥Á¡¼¥Õ¥³¡¼¥Á°ÊÍè¤Îµ­Ï¿¡£2012Ç¯5·î30Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¥Î¡¼¥Ò¥Ã¥È¥Î¡¼¥é¥ó¤òÃ£À®¤·¤Æ°ÊÍè¤Îµ­Ï¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤Ï¿ùÆâ¥³¡¼¥Á¤â¡Ö