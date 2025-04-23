¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÄ¹Í§Í¤ÅÔÁª¼ê¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¶¦¤ËÀ¤³¦¤ÈÀï¤Ã¤¿¹áÀî¿¿»ÊÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖMy bro¡×¤Î¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë2Ëç¤Î¼Ì¿¿¤¬ºÜ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£1ËçÌÜ¤ÏÅ¹Æâ¤Ç¡¢ÇöÌÀ¤«¤ê¤ÎÃæ¤ª¼ò¤ò¤¿¤·¤Ê¤à2¿Í¡£2ËçÌÜ¤Ï¥Æ¥¤¥¹¥È¤òÊÑ¤¨¡¢¥«¥Õ¥§¤Î¥Æ¥é¥¹¤Ç¤Î°ìËç¡£Ä¹Í§Áª¼ê¤ÏÇò¤¤¥Ñ¥ó¥Ä¤Ë¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¡£Éþ¤Î¾å¤«¤é¤Ç¤â°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¶ÚÆùÈþ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£¹áÀîÁª¼ê¤Ï¤µ¤ï¤ä¤«¤ÊÇö¤¤¥Ö¥ë¡¼¤Î¥·¥ã¥Ä¤Ë¡¢¿þ