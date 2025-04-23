²ÎÉñ´ìÇÐÍ¥¤ÎºäÅì¶Ì»°Ïº¡Ê74¡Ë¤¬23Æü¡¢µþÅÔ»ÔÆâ¤Ç¼ç±éÉñÂæ¡ÖÃÝµ×Ì´ÆóÀ¸ÃÂÉ´»Í½½Ç¯µ­Ç°ºäÅì¶Ì»°ÏºÆÃÊÌ¸ø±é¡×¡Ê6·î12¡Á22Æü¡¢µþÅÔÆîºÂ¡Ë¤Î¼èºà²ñ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¸ý¾å¤ËÃÏ±´Éñ¤Î¡Ö»Ä·î¡×¡¢ÃÝµ×Ì´Æó¤ÎÌ¾²è¤Î¿ô¡¹¤òÉñÍÙ·à¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡ÖÄ¹ºê½½Æó·Ê¡×¤È±ÇÁü¡ÖÌ´ÆóÊé¾ð¡×¤ò²Ã¤¨¤¿4ËÜÎ©¤Æ¡£¡ÖÄ¹ºê¡Ä¡×¤Ï1979Ç¯¤Ëºî¤ê¾å¤²¤¿¤â¤Î¤òº£Ç¯1·î¡¢Ìó36Ç¯¤Ö¤ê¤ËÂçºå¾¾ÃÝºÂ¤ÇºÆ±é¡£Âç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤³¤ì¤Ë±ÇÁü¤ò²Ã¤¨¡Ö¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤â¤Î