¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Û5·î31Æü¤Ë°ì´Ø¥Ò¥í¥»¥æ¡¼¥É¡¼¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡ØTGC teen ICHINOSEKI 2025¡Ù¤è¤ê¡¢Âè4ÃÆ½Ð±é¼Ô¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛWILD BLUE¡¢½é¥Ä¥¢¡¼¤ÇËþ°÷¤Î¥Õ¥¡¥óÌ¥Î»¢¡É°»³¤¢¤ê¤¹¡¦WILD BLUE¤é¡¢Âè4ÃÆ½Ð±é¼Ô²ò¶Ø¥â¥Ç¥ë¤Ë¡¢»¨»ï¡Ønon-no¡ÙÀìÂ°ÆÉ¼Ô¥â¥Ç¥ë¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ø¤á¤¶¤Þ¤·¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤Î¡È¥¤¥Þ¥É¥­¥¬¡¼¥ë¡É½¢Ç¤¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤»¤­¤°¤Á¤ê¤µ¡¢Ï¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢4·î4Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ