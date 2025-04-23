¥Æ¥¹¥é¤ÎÃæ¹ñ»ö¶È¤ÏÊÆÃæËÇ°×ÀïÁè¤Î·ã²½¤Ë¤è¤êº¤Æñ¤ÊÂÉ¼è¤ê¤òÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼Ì¿¿¤ÏÃæ¹ñ»Ô¾ì¤Ç¤Î¼õÃí¤òÄä»ß¤·¤¿Ž¢¥â¥Ç¥ëXŽ£¡ÊÆ±¼ÒÃæ¹ñË¡¿Í¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÎEV¡ÊÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡ËÂç¼ê¤Î¥Æ¥¹¥é¤Ï4·î11Æü¡¢Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤ÇÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤¿2¼Ö¼ï¤Î¥¢¥á¥ê¥«À½EV¤Î¼õÃí¤òÄä»ß¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬»Å³Ý¤±¤¿¡È´ØÀÇÀïÁè¡É¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤«¤éÃæ¹ñ¤ËÍ¢Æþ¤¹¤ëEV¤ÎÂçÉýÃÍ¾å¤²¤¬Èò¤±¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¿¤á¤À¡£¼õÃíÄä»ß¤ÎÂÐ¾Ý