¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó¤¬2025Ç¯4·î22Æü¤ËX¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î2²ó¤Î·ëº§¤Ç°ìÅÙ¤â¡Ö¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡×¤ä¡Öº§Ìó»ØÎØ¡×¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Öº£¤ÎÈà¤Ï¤Á¤ã¤ó¤È¹ðÇò¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ª¤«¤â¤È¤µ¤ó¤Ï2015Ç¯¤Ë²»³Ú¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤Înao¤µ¤ó¤È·ëº§¤·¡¢Âè°ì»Ò¤ò¤â¤¦¤±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2018Ç¯¤ËÎ¥º§¡£¤½¤Î¸å¡¢2023Ç¯12·î¤Ë¼Â¶È²È¤ÎÍ¿µ·Âç²ð»á¤ÈºÆº§¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢2024Ç¯10·î¤ËÎ¥º§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢Æ±Ç¯11·î¤Ë¿·Îø¿Í