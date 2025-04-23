23ÆüÂç°ú¤±¤Î¾å¾ìÅê»ñ¿®Â÷¡ÊETF¡Ë¤ª¤è¤Ó»Ø¿ôÏ¢Æ°¾Ú·ô¡ÊETN¡Ë¤ÎÇäÇãÂå¶â¥é¥ó¥­¥ó¥°¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£ ÇäÇãÂå¶â ÌÃÊÁÌ¾ÇäÇãÂå¶âÁý²ÃÎ¨(¡ó)³ô²Á £±. Æü·Ð¥ì¥Ð11445650.0 21070 £². Æü·Ð£Ä¥¤¥ó¥Ð 2208745.0 13335 £³. ½ã¶â¿®Â÷ 1606314.1 14270 £´. Æü·Ð¥Ù¥¢£² 1504142.5 327.8