ÊÆÀìÌç¶É¡ØMLB¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¡Ù¤Ï21Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö22Æü¡Ë¡¢ÈÖÁÈÆâ¤Ç¡ÖºÇ¤â°õ¾ÝÅª¤Ê¥ëー¥­ー¡×¤òÈ¯É½¡£º£µ¨¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î³èÌö¤òÉ¾²Á¤·¡¢9¿Í¤òÁª½Ð¤·¤¿¡£¥É¥¸¥ãー¥¹¤Îº´¡¹ÌÚÏ¯´õÅê¼ê¤ÏÁª³°¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢Æ±Î½¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¦¥É¥ì¥¤¥äーÅê¼ê¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¡£ËÉ¸æÎ¨0.66¤ÎÃæ·Ñ¤®º¸ÏÓ¤ËµÓ¸÷¤¬Åö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¡Ö¥µ¥µ¥­¤ÏÀøºßÇ½ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡× Æ±¶É¤Î¡ÖMLB¥È¥¥¥Ê¥¤¥È¡×¤Ç»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¥°¥ì¥Ã¥°¡¦¥¢¥à¥·¥ó