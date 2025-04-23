Kentaro Sugiyama¡ÎÅìµþ£²£³Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - Æü¶ä¤Ï£²£³Æü¡¢Ä¾¶á¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¾õ¶·¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥ê¥Ý¡¼¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££±·î¤ÎÄÉ²ÃÍø¾å¤²¸å¤â¶âÍ»Ãç²ð³èÆ°¤Ï±ß³ê¤ÇÂç¤­¤ÊÉÔ¶Ñ¹Õ¤Ï¤ß¤é¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¤Î¶âÍ»¥·¥¹¥Æ¥à¤ÏÁ´ÂÎ¤È¤·¤Æ°ÂÄêÀ­¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£Âß½Ð¶âÍø¤¬¾å¾º¤¹¤ëÃæ¤Ç¤â´ë¶È¤Î»ñ¶â¼ûÍ×¤ÏÁý²Ã¤·¡¢¶âÍ»µ¡´Ø¤ÎÍ»»ñ»ÑÀª¤â°ú¤­Â³¤­ÀÑ¶ËÅª¤ÈÊ¬ÀÏ¡£¶âÍ»Ãç²ð³èÆ°¤Ë¡ÖÂç¤­¤ÊÉÔ¶Ñ¹Õ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¶ä¹Ô´ªÄê¤Î±ß¶â