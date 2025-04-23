HYBE¤¬¼ê³Ý¤±¤ëJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡Öaoen¡Ê¥¢¥ª¥¨¥ó¡Ë¡×¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö100Æ¬¿È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¡õTEAM¡¦K¤Î¡È¥Ð¥°¤ê¡É¥¹¥¿¥¤¥ëHYBE MUSIC GROUP¥ì¡¼¥Ù¥ë¤ÎYX LABELS¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¿·À¤ÂåJ-POP¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×aoen¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼7¿Í¤¬¡¢4·î23Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡ØDayDay.¡ÙÆâ¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¬³ÎÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Í¥¼ù¡ÊYUJU¡Ë¡¢Î°Éö¡ÊRUKA¡Ë¡¢¥Ï¥¯¡ÊHAKU¡Ë¡¢ñ¥ÂÀ¡ÊSOTA¡Ë¡¢µþ½õ¡ÊK