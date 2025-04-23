2025Ç¯£´·î22Æü¡¢J¥ê¡¼¥°¤¬¡Ö2025¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥Û¡¼¥à¥°¥í¥¦¥ó¡Ê°Ê²¼¡¢HG¡ËÁª¼ê¿Í¿ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤ºHG¤ÎÄêµÁ¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¡£¡Ö12ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÅÙ¤«¤é21ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤ëÇ¯ÅÙ¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÆÃÄê¤ÎJ¥¯¥é¥Ö¤ÎÂè£±¼ï¡¢Âè£²¼ï¡¢Âè£³¼ïËô¤ÏÂè£´¼ï¥Á¡¼¥à¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤Î¹ç·×Æü¿ô¤¬990Æü¡ÊJ¥ê¡¼¥°¤Î£³¥·¡¼¥º¥ó¤ËÁêÅö¤¹¤ë´ü´Ö¡Ë°Ê¾å¤Ç¤¢¤ëÁª¼ê¡×¤Ç¤¢¤ê¡¢HGÀ©ÅÙ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJ¥ê¡¼¥°¤Ï¡Ö³Æ¥¯¥é¥Ö¤¬Áª¼ê°éÀ®¤Ë¥³¥ß¥Ã