¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Û½÷Í¥¤Î¾®¾¾ºÚÆà¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¾®¾¾ºÚÆà¡¢¥ß¥Ë¾æ¤«¤éÈþ¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓ¤Á¤é¤ê¢¡¾®¾¾ºÚÆà¡¢Èþ¥¦¥¨¥¹¥È¡õÈþµÓÈäÏªCHANEL¤Î¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¾®¾¾¡£¤³¤ÎÆü¡¢¾®¾¾¤Ï¡ÖCHANEL Spring-Summer 2025 eyewear campaign¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¥ß¥Ë¾æ¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤«¤éÈþ¤·¤¤µÓ¤¬µ±¤¯¼Ì¿¿¤ä¡¢°ú¤­Äù¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¨¥¹¥È¤¬ºÝÎ©¤Ä¥·¥ç¡¼¥È¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹