¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡ÛMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤¬22Æü¡¢TOKYO FM¡¿JFN¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚ¿¼Ìë25»þ¡Á26»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤È¤Î¤æ¤«¤ê¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ß¥»¥¹¤¬¥À¥ó¥¹»ØÆ³¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¢¡¥¿¥¤¥×¥í¡¦NOSUKE¡¢¥ß¥»¥¹¤Ë¥À¥ó¥¹»ØÆ³¤³¤ÎÆü¤Ïtimelesz¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤È¤â¤Ë¥È¡¼¥¯