¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/04/23¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤¬22Æü¡¢TOKYO FM¡¿JFN¤Î¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡ÖTOKYO SPEAKEASY¡×¡Ê·î¡ÁÌÚ¿¼Ìë25»þ¡Á26»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤ò·Ð¤Æ¤Î¸½ºß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·À¸timelesz8¿Í¤Î½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¥ß¥»¥¹Âç¿¹¸µµ®¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤³¤ÎÆü¤ÏMrs. GREEN APPLE¤ÎÂç¿¹¸µµ®¤È¥È¡¼¥¯¤·¤¿µÆÃÓ¡£5¿Í¤Î¿·¥á