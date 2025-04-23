ÀÐÇË¼óÁê¤¬Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ë¿¿ºç¤òÊôÇ¼¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤ò¼õ¤±¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï¡¢ÆüËÜÂ¦¤Ë¹³µÄ¤·¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢Ì÷¹ñ¿À¼Ò¤Ç21Æü¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿½Õ¤ÎÎãÂçº×¤Ë¤¢¤ï¤»¡¢¡ÖÆâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã ÀÐÇËÌÐ¡×¤ÎÌ¾Á°¤Ç¶¡¤¨Êª¤Î¿¿ºç¤òÊôÇ¼¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¢¤ëÃæ¹ñÂç»È´Û¤Ï23Æü¡¢ÃÌÏÃ¤òÈ¯É½¤·¡¢¡ÖÌ÷¹ñ¿À¼Ò¤ÏÆüËÜ¤Î·³¹ñ¼çµÁ¤ÎÀº¿ÀÅª¤Ê¾ÝÄ§¤À¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÎò»ËÌäÂê¤ËÂÐ¤¹¤ëÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Î¸í¤Ã¤¿ÂÖÅÙ¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÆüËÜÂ¦¤Ë