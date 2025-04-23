¥­¥ã¥¹¥¿¡¼¡¦¿ÉË·¼£Ïº»á¡Ê69¡Ë¤¬23Æü¤Ë¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¤·¡¢Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¿ÍÀ¸¡¢ÊÑ¤ï¤ë¤«¤â¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¿¿°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£Ï¢Æü¡¢ËüÇî¤Ë´Ø¤¹¤ëÅê¹Æ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¿ÉË·»á¤À¤¬¡Ö¡ØÍè¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹Í¤¨¤í!¡Ù¤³¤ì¤Ï¡¢¤è¤¯¤¢¤ë¥¯¥½¥ê¥×¤À¤¬¡¢¼Â¤Ï¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍý²ò¤Ç¤­¤ë¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£¡Ö¤·¤«¤·¡¢Íè¤ë¤«Íè¤Ê¤¤¤«¤Ç¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤¬ÊÑ¤ï¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£70Ç¯ËüÇî¤Î»ä¤¬Àµ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£ËüÇî¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤Ê¤±