Maria Martinez[¥Ù¥ë¥ê¥ó £²£³Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥É¥¤¥ÄºâÌ³¾Ê¤Ï£²£³ÆüÈ¯É½¤Î·î¼¡Êó¹ð¤Ç¡¢£³·î¤ÎÏ¢Ë®¡¦½£À¯ÉÜ¤ÎÀÇ¼ý¤¬Á°Ç¯Æ±·îÈæ£±£±¡¥£±¡óÁý²Ã¤·¡¢ÁíÀÇ¼ý¤¬£¸£¶£±²¯£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¡Ê£¹£¸£¹²¯£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿Á°Ç¯Æ±·î¤Ï¼ç¤Ë¾ÃÈñ¼ûÍ×¤ÎÄãÌÂ¤ÇÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡££±¨¡£³·î¤ÎÀÇ¼ý¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ£¹¡¥£µ¡óÁý¤Î£²£²£²£²²¯£¶£°£°£°Ëü¥æ¡¼¥í¤À¤Ã¤¿¡£¥É¥¤¥Ä¤ÏºòÇ¯¡¢£²Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹À®Ä¹¤òµ­Ï¿¡£´Ø