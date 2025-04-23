£²£°Æü¡¢Âè£±£µ²óµ®ÍÛ¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢Å¸¼¨¼ÖÎ¾¤ò¸«¤ëÍè¾ì¼Ô¡£¡Êµ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡¿ÍÌÜ³¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Òµ®ÍÛ4·î23Æü¡ÛÃæ¹ñµ®½£¾Êµ®ÍÛ»Ô¤Îµ®ÍÛ¹ñºÝ²ñµÄÅ¸Í÷¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç17Æü¡Á21Æü¡¢Âè15²óµ®ÍÛ¹ñºÝ¼«Æ°¼ÖÅ¸Í÷²ñ¡Êµ®ÍÛ¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¡Ë¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£²½ÀÐÇ³ÎÁ¼Ö¤ä¿·¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¼Ö¡ÊNEV¡Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È±¿Å¾¡¢¥ª¡¼¥È¥­¥ã¥ó¥×¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤«¤é¡¢70¤òÄ¶¤¨¤ë¼«Æ°¼Ö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬½ÐÅ¸¤·¤¿¡££²£°Æü¡¢Âè£±£µ²óµ®ÍÛ¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ç¡¢Å¸¼¨¼Ö