¡Ö¥Ñ¥é¥ì¥ëÉ×ÉØ »à¤ó¤À¡ÈËÍ¤ÈºÊ¡É¤Î¿¿¼Â¡×¡Ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÂè4ÏÃ¤¬¡¢22Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£ËÜºî¤Ï¡¢»ö¸Î¤Ç»àÊÌ¤·¤¿É×ÉØ¡Ê°ËÌîÈø·Å¡¢°Ë¸¶Ï»²Ö¡Ë¤¬¡È´ñÀ×¤ÎºÆ²ñ¡É¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î¡Ö»à¤Î¿¿Áê¡×¤È¡ÖÉÔÎÑ¤Î¿¿Áê¡×¤òÄÉ¤¦¡¢É×ÉØºÆÀ¸¥é¥Ö¡õ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡£¡Ê¡ö°Ê²¼¡¢¥Í¥¿¥Ð¥ì¤¢¤ê¡ËÇìÉã¤Ç·º»ö¤Î¼Â¡ÊÌîÅºµÁ¹°¡Ë¤«¤é¡¢´´ÂÀ¡Ê°ËÌîÈø¡Ë¤Î¤Ò¤­Æ¨¤²¤Ï±åº¨¤Ë¤è¤ë»¦¿Í¤Î²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤¿¤Ê¤Ä¤á¡Ê°Ë¸¶¡Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬