Åìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥ê¥¾¡¼¥È¡¦¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥Ù¥¤¡¦¥Û¥Æ¥ë¡×2³¬¤Ë¤¢¤ë¥«¥Õ¥§¡Ö¥È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡×¤Î·îÂØ¤ï¤ê¥Õ¥§¥¢¤È¤·¤Æ¡Ö¥Á¡¼¥º¡ß¥«¥¹¥¿¡¼¥É ¥¹¥¤¡¼¥Ä&¥Ù¡¼¥«¥ê¡¼¡×¤ò³«ºÅ¡ª¥Õ¥í¥Þ¡¼¥¸¥å¥Ö¥é¥ó¤ä¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤Ê¤É¡¢Ë­¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥Á¡¼¥º¤È¡¢¥ê¥Ã¥Á¤Ê´Å¤ß¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¤È¤ÎÁêÀ­¤¬È´·²¤Ê5·î¸ÂÄê¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡ù ¥·¥§¥é¥È¥ó¡¦¥°¥é¥ó¥Ç¡¦¥È¡¼¥­¥ç¡¼¥Ù¥¤¡¦¥Û¥Æ¥ë¡Ö¥È¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ê¡×¥Á¡¼¥º¡ß