¸á¸å£³»þ¸½ºß¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à»Ô¾ì¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£±£³£°£°¡¢ÃÍ²¼¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï£²£¸£±¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï£µ£´ÌÃÊÁ¤À¤Ã¤¿¡£¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï£³£³¶È¼ïÃæ£³£²¶È¼ï¤¬¾å¾º¡£ÃÍ¾å¤¬¤ê¾å°Ì¤ËÊÝ¸±¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¡¢¥´¥àÀ½ÉÊ¡¢ÅÅµ¤µ¡´ï¡¢ÀºÌ©µ¡´ï¡¢¶ä¹Ô¤Ê¤É¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Î£±¶È¼ï¤Ï¿å»º¡¦ÇÀÎÓ¡£ ½Ð½ê¡§MINKABU PRESS