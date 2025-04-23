½µËö¤Î¤ªÇã¤¤Êª¤ä¥¢¥¦¥È¥É¥¢¤Ê¤É¡¢²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤Ë¤Ï¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó¡Û¤Î¡ÖÂçÍÆÎÌ¥Ð¥Ã¥°¡×¤¬¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£º£²óÊÔ½¸Éô¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢µ¡Ç½À­¤ËÍ¥¤ì¤¿2WAY¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤×¤ê¤È²ÙÊª¤¬Æþ¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥ê¥å¥Ã¥¯¤ä¥·¥ç¥ë¥Àー¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ëÍøÊØÀ­¤Î¹â¤µ¤¬Ì¥ÎÏ¡£¥«¥é¥Ð¥ê¤âË­ÉÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ª½Ð¤«¤±ÍÑ¥Ð¥Ã¥°¤ò¿·Ä´¤·¤¿¤¤¿Í¤Ï¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¡£ ¥ê¥å¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤â»È¤¨¤ë2WAY»ÅÍÍ ¡Ú¥ïー¥¯¥Þ¥ó