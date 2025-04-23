Image: fpt./YouTube ¥Ç¥«²èÌÌPro Max¤Ç¤â»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡©ËèÇ¯¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯¡¢iPhone¤Î´ðËÜ¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¡ÖiOS¡×¡£º£Ç¯6·î¤Ë³«ºÅ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢Apple¡Ê¥¢¥Ã¥×¥ë¡Ë¤Î³«È¯¼Ô¸þ¤±¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖWWDC 25¡×¤Ç¤Ï¡¢¿·ºî¤È¤Ê¤ëiOS 19¤¬È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±½¤Ç¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¥¢¥¤¥³¥ó¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¥¬¥é¥¹Ä´¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤ë¤È¤«¡¢iOS 19¤ÏÂç¤­¤ÊÊÑ¹¹¤¬¤¢¤ë¤ß¤¿¤¤