¡ÈÆ¯¤­Êý¤Î¥¤¥Þ¡É¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡Öwork23¡×¡£ºÇ¶á¡¢¡ÖÂà¿¦¤Ï¤·¤Ê¤¤¡¢¤¿¤À¡¢É¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤·¤«¤ä¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Æ¯¤­Êý¤ò»Ø¤¹¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£20Âå¤Ë¤â¹­¤¬¤ë¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¡¢¤½¤ÎÅö»ö¼Ô¤¬¸ì¤ë¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤Î¤¤¤¤Æ¯¤­Êý¡×¤È¤Ï¡©¡Ú¼Ì¿¿¤Ç¸«¤ë¡Û¡Ö¾å»Ê¤È¤Î²ñÏÃ¤òAI¤Ë¡× ¡ÈÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡ÉÍýÍ³¤Ï¡©¡ÈÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤Î¤ß¡É 4³äÄ¶¡ÈÉ¬Í×ºÇÄã¸Â¤Î»Å»ö¤Î¤ß¤ò¤³¤Ê¤¹Æ¯¤­Êý¡É¡¢¡ÖÀÅ¤«¤ÊÂà¿¦¡×¡£¼ÂºÝ¤ËÂà¿¦