Panu Wongcha-um¡Î¥Ð¥ó¥³¥¯£²£²Æü¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - ÆâÀï¤Ë¤è¤ê¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼¤Ç¤Ï¡¢£³·î£²£¸Æü¤ÎÂçÃÏ¿Ì¤Ç£³£·£°£°¿Í°Ê¾å¤¬µ¾À·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¹ñ¤Ç¸¶»ÒÎÏÈ¯ÅÅ½ê¤Î·úÀß¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¥í¥·¥¢¹ñ±Ä¸¶»ÒÎÏ´ë¶È¥í¥¹¥¢¥È¥à¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢·×²è¤ò·ÑÂ³¤¹¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¥ß¥ã¥ó¥Þ¡¼·³»öÀ¯¸¢¥È¥Ã¥×¤Î¥ß¥ó¥¢¥¦¥ó¥Õ¥é¥¤¥óÁí»ÊÎá´±¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï£³·î¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¸¶È¯¤Î·úÀß¤Ë´Ø¤¹¤ë¹ç°Õ¤Ë½ðÌ¾¤·¤¿¡£¥Þ¥°¥Ë¥Á¥å¡¼¥É£·