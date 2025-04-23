¡ÚTHE MAKING OF PROMAREÅ¸¡ÊÌ¾¸Å²°¡Ë¡Û ²ñ´ü¡§5·î17Æü～6·î1Æü10»þ～21»þ ²ñ¾ì¡§°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¡ÖÌ¾¸Å²°PARCO¡×À¾´Û6F¡ÖPARCO GALLERY¡× Æþ¾ìÎÁ¡§1,500±ß/Æþ¾ìÆÃÅµÉÕ¤­ ¥Ñ¥ë¥³¤Ï¡¢±Ç²è¡Ö¥×¥í¥á¥¢¡×¤Î¸ø³«5¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¤¿Å¸Í÷²ñ¡ÖTHE MAKING OF PROMAREÅ¸¡×¤ò°¦ÃÎ¸©Ì¾¸Å²°»Ô¤Ë¤¢¤ë¡ÖÌ¾¸Å²°PARCO¡×À¾´Û6F¤Î¡ÖPARCO GALLERY¡×¤Ë¤Æ5·î17Æü¤«¤é³«ºÅ¤¹¤ë¡£´ü´Ö