Ê¿°æ Âç¤¬¡¢ËÜÆüÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¡ÖHeartbreaker (I fell in love with a cowgirl)¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢¡ÈLUCKY BAG¡É¤ÈÂê¤·¤Æ¿·¶Ê¤È²áµî¤Î³Ú¶Ê¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë±è¤Ã¤ÆµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤¿EP·Á¼°¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤­¤¿Ê¿°æ Âç¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ò°ì»þ¤ªµÙ¤ß¤·¡¢5·î10Æü¤è¤êÁ´¹ñ3²Õ½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÊ¿°æ Âç¼çºÅ¥Ó¡¼¥Á¥Õ¥§¥¹¡ãHIRAIDAI presents THE BEACH TRIP 2025¡ä¤Î³«ºÅ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¥Ó¡¼¥Á¤ÇÄ°¤­¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·¶Ê4¶Ê¤òÇÛ¿®¥·¥ó¥°¥ë¤È¤·¤ÆÏ¢Â³